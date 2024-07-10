"الشورى" يطالب وزارة الحج بالتوسع في مؤشرات قياس رضاء المعتمرين عن جميع الخدمات

كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى العمل على نشر أبحاث ندوة الحج الكبرى إلكترونيًا بعدد من اللغات على موقع الوزارة، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سليمان الفيفي، وقد تبنت اللجنة مضمونها.