جمعية أسر التوحد تقدم مسرحية بعنوان "صالة 4" في الرياض

وتهدف الهيئة من تنظيم هذه المسرحية إلى تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بالتعاون مع جمعية أسر التوحد لإظهار الطاقات الإبداعية للمشاركين من ذوي اضطراب طيف التوحد في عمل مسرحي نوعي، ونشر ثقافة المسرح بينهم، ودمجهم في الحراك الثقافي السعودي وتأهيل الممارسين المسرحيين للتعامل معهم، للمساهمة في تأسيس فرقة مسرحية من ذوي طيف التوحد مستقبلاً.