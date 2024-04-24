"الفريدي" يكشف عن أهمية "المزارع الريفية" ومدى اختلافها عن "التجارية"

وكشف "الفريدي"؛ أنه منذ تأسيس الجمعية وهي تعمل على مشاركة المجتمع والشركاء الإستراتيجيين في حماية وتأهيل وتطوير واستدامة البيئة بالمملكة ، وتعزز من دور المزارع الريفية في الحفاظ واستدامة وتنمية البيئة بالمناطق الريفية، من خلال تعزيز التنوّع البيولوجي، فالمزارع الريفية غالباً ما تحافظ على التنوّع البيولوجي بزراعة مجموعة متنوّعة من المحاصيل المختلطة مع الاحتفاظ بالمراعي والمساحات الطبيعية، وهذا التنوّع يساعد في الحفاظ على التوازن البيئي، ويوفّر مواطن للحيوانات والنباتات المحلية، التي بدورها تدعم الأنظمة البيئية المحيطة.