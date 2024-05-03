"ريف السعودية": الميكنة الزراعية خفّضت تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بـ 90%

وأشار البرنامج إلى أبرز المناطق التي تستهدفها الخطة الوطنية لزراعة المحاصيل البعلية، والتي شملت كلاً من: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة، وذلك في المرحلة الأولى للخطة، بينما سيتم التركيز على بقية المناطق في المرحلة الثانية، بعد تحليل خريطة الهاطل المطري المحدّثة، فيما تشمل المحاصيل البعلية المستهدفة، الذرة الرفيعة، الدخن، السمسم، القمح، والشعير.