من صحراء أبو ظبي : صورة فلكية تُظهر مولد نجم جديد داخل "السديم الثلاثي"

وقال مدير مرصد الختم الفلكي ، محمد عودة ، وهو من قام بالتصوير : يقع هذا السديم في مجموعة القوس، على بعد 4100 سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ قطره نحو 42 سنة ضوئية. وقد سُمّي بـ"السديم الثلاثي" لأنه يبدو مقسماً إلى ثلاثة فصوص بفعل الغبار الداكن الذي يقع أمامه كما هو واضح في الصورة.