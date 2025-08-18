من صحراء أبو ظبي : صورة فلكية تُظهر مولد نجم جديد داخل "السديم الثلاثي"

بعد تصوير استمر لمدة 11 ساعة، نجح مرصد الختم الفلكي الكائن في صحراء أبو ظبي في التقاط صورة مميزة لغاز وغبار كوني يسمى "السديم الثلاثي" (Trifid Nebula – M20)، وهو أحد أبرز وأجمل السدم في سماء الصيف.
وقال مدير مرصد الختم الفلكي ، محمد عودة ، وهو من قام بالتصوير : يقع هذا السديم في مجموعة القوس، على بعد 4100 سنة ضوئية من الأرض، ويبلغ قطره نحو 42 سنة ضوئية. وقد سُمّي بـ"السديم الثلاثي" لأنه يبدو مقسماً إلى ثلاثة فصوص بفعل الغبار الداكن الذي يقع أمامه كما هو واضح في الصورة.
وأوضح أن الصورة تُظهر بجلاء نافورة نجمية تتدفق من إحدى السحب الغازية في قلب السديم على شكل "قرنين". هذه النافورة ناتجة عن ولادة نجم جديد داخل السحابة، حيث تدفع طاقته المنطلقة الغازات المحيطة به إلى الخارج، مشكلةً مشهداً سماوياً أخّاذاً يرمز إلى بداية حياة نجم في مجرتنا. ويبلغ طول النافورة حوالي ثلاثة أرباع سنة ضوئية.
وكشف الفلكي "عودة" عن معدات وظروف التصوير ، والتي جاءت كالتالي : تلسكوب بقطر 14 إنش مع كاميرا أحادية اللون. ومدة التصوير: 11 ساعة، بواقع 213 صورة، مدة كل صورة 3 دقائق. ومستوى التلوث الضوئي في مكان الرصد: Bortle 6. والمرشحات المستخدمة: هيدروجين: 76 صورة، بمجموع 3.8 ساعة. أكسجين: 55 صورة، بمجموع 2.8 ساعة. كبريت: 82 صورة، بمجموع 4.1 ساعة.
وأعرب الفلكي "عودة" عن شكره للمهندس مكثم أبو علان والسيد رائد أبو شيخة، إذ كان نقاشهم وصورتهم السابقة للسديم الثلاثي دافعًا للمرصد لتصوير السديم وإبراز ظاهرة النافورة النجمبة.
فريق العمل تكون من : تصوير: محمد عودة. ، ومعالجة الصورة عند هيثم حمدي. فيما تكون فريق المرصد من: أسامة غنام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي.