39 ْمئوية.. "مكة المكرّمة وشرورة" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 39 ْمئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة 9 درجات فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة ووادي الدواسر 38 ْمئوية، وجازان والقنفذة 37 درجة، تليها ينبع 36 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ9 درجات، تليها أبها 13 ْمئوية، والباحة 14 درجة.
وأوضح أن الدمام وأبها والطائف والسودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.
وتوقّع المركز أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).