39 ْمئوية.. "مكة المكرّمة وشرورة" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقّع المركز أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).