تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي مطلع أكتوبر

وأوضح الجاسر؛ أن استضافة المملكة للمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي تعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية وما تتمتع به من ثقلٍ كبيرٍ في المنظمات الدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي لتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البريدي واللوجستي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتطوير الخدمات المقدّمة للمستفيدين وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم وأنموذجاً لمنظومة النقل المتكاملة.