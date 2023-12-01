شاهد من "الوليمة".. خبرة 17 عاماً تروي قصة "نورة" مع مزج الأطعمة السعودية بالأجنبية

بخبرة 17 عاماً في مجال الطهي وتذوق الطعام وشغفها في هذا المجال واستمتاعها به، تمزج الشيف نورة العسيري الطعام السعودي بين نكهات عدة لدول مختلفة.
وفي التفاصيل، تحدثت نورة العسيري لـ"سبق" عن هذه التجربة من مقر مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، وقالت: "أحببت المزج بين أكلنا التراثي السعودي مع أطعمة ووجبات دول مختلفة لكي يصل الطعام السعودي إلى أكبر عدد من الحضارات والثقافات الأخرى".
وأضافت: "قمت بمزج قرابة 7 وجبات سعودية بأكلات دول مختلفة، مثلاً تتبيل الذبيحة بنكهة إيطالية والمقلقل بصوص الترافل والسليق بصوص الزعفران".
وأعلنت هيئة فنون الطهي، أمس الخميس، عن تمديد فعاليات النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، حيث يستقبل زوّاره إلى السبت 9 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض؛ من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا.
ويعد المهرجان الأكبرَ من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ليعيش زواره في 13 منطقة تلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافةً إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، والتي تستعرض من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقَها التقليدية.
كما يقدم المهرجان تجارب ثريّة وفريدة عبر تذوّق الأطعمة التقليدية بمكانٍ خاص، ويشتمل على أنشطة ثقافية وتعليمية مسلّية، يبرُز من خلالها تراث المملكة الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة، فيما يوفر المهرجان لزواره عربات الجولف والحافلات الترددية إلى المواقف المخصصة لهم إضافة إلى منطقة لبيع التذاكر.
وجهّز المهرجان منطقة العروض المسرحية بأحدث تقنيات الضوء والصوت، لتُقدِّم حفلاتٍ فنيةً بين الغناء والعزف على مختلف الآلات الموسيقية، بالإضافة للعروض الأدائية، والبرامج الثقافية، والجلسات الحوارية مع خبراء الطهي.
فيما تُقدِّم منطقة الأطفال ورشَ عملٍ خاصةً بالمطبخ السعودي، وركنَ حكايات جدتي، ومنطقة الحظيرة، والمزرعة التقليدية، إلى جانب مناطق المهرجان الأخرى؛ مثل منطقة المطاعم، والمتجر، والمسابقات، والمائدة، وأخيرًا منطقة الجورميه التي يُقام فيها حفل جوائز جورماند، وهي المسابقة الدولية الوحيدة لمحتوى الثقافة الغذائية.
وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال المهرجان إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محليًّا وعالميًّا، وذلك عن طريق بناء منصة تجمع المهتمين بمجال الأطعمة؛ للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية، وتقديم المملكة بوصفها وجهةً عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، فضلًا عن إثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة في هذا المجال، وسبل استدامتها، وإبراز جهود المملكة ممثلةً في وزارة الثقافة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحدَ الموروثات الوطنية الأصيلة، وتشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى مشاريع تجارية ناجحة.