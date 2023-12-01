شاهد من "الوليمة".. خبرة 17 عاماً تروي قصة "نورة" مع مزج الأطعمة السعودية بالأجنبية

وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال المهرجان إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محليًّا وعالميًّا، وذلك عن طريق بناء منصة تجمع المهتمين بمجال الأطعمة؛ للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية، وتقديم المملكة بوصفها وجهةً عالمية لعشاق الطهي، وتذوق الأطعمة، فضلًا عن إثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة في هذا المجال، وسبل استدامتها، وإبراز جهود المملكة ممثلةً في وزارة الثقافة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحدَ الموروثات الوطنية الأصيلة، وتشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى مشاريع تجارية ناجحة.