ضِمن جولتها الترويجية.. "أمير الشرقية" يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024

تَسلم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.
وأشاد الأمير سعود بن نايف، بالدعم الذي تلقاه الرياضة من القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة؛ مؤكدًا أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور ملحوظ؛ متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم.
وسلّم شعلةَ الدورة لأمير المنطقة الشرقية، اللاعب محمد آل مخلص حامل ذهبية بطولة العالم lBJJF 2021 للعبة الجوجيستو بالولايات المتحدة الأمريكية، وحامل ذهبية بطولة العالم lBJJF للعبة الجوجيستو 2022 بالولايات المتحدة الأمريكية دالاس، وحامل ذهبية بطولة العالم lBJJF للعبة الجوجيستو 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية لاس فيجاس، وبطولة أبو ظبي العالمية للجوجيستو World Master 2022، ومدرب ولاعب نادي القادسية للجوجيستو.
وتناوَبَ على حمل الشعلة عددٌ من الرياضيين والرياضيات؛ حيث حمل الشعلة في إمارة المنطقة الشرقية شيرين أبو الحسن نائب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، وعضو في لجنة تطوير المرأة والشباب بالاتحاد الآسيوي للشباب، وناشطة ورياضية مؤسسة فريق هايكنج رواسي أول فريق سعودي نسائي ٢٠١٧ لممارسة الهايكنج، وتسلقت العديد من القمم العالمية مثل: كلمنجارو والبروس وفوجي والمخيم الرئيسي في إيفرست كامل، والكثير من القمم الأوروبية، ومشاركة في العديد من السباقات الجبلية والماراثونات.
وفي بداية جولة الشعلة في المنطقة الشرقية في ساحة الكورنيش بمدينة الخبر في أجواء احتفالية، حَمَل الشعلة الرباع محمد الحليو الذي حقق برونزية الخطف لوزن 73 كجم في بطولة العالم تحت 17 عامًا بالبيرو، ليسلمها إلى لينا قاري حاملة برونزية بطولة آسيا 2024، وفضية بطولة أوروبا للجوجيتسو 2024، وبرونزية الألعاب السعودية 2023، وفضية بطولة أبو ظبي العالمية للجوجيتسو 2023، وبرونزية بطولة تايلاند الكبرى المفتوحة 2023.
وواصلت المسيرة جولتها في أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية؛ حيث توجهت المسيرة إلى ساحة الشموع وحمل الشعلة محمد العلي صاحب الميدالية الذهبية في البطولة العربية لذوي الإعاقة 2024 والميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا البارالمبية في لعبة الريشة، ليسلم الشعلة للرباع محمد العجيان صاحب ثلاث ميداليات فضية في رفع الأثقال ببطولة العالم تحت سن 17 عامًا بالبيرو 2024، وحقق ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين في البطولة العربية المقامة في مصر 2023 في رفع الخطف والنتر والمجموع.
وتهدف جولة الشعلة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 56 معلمًا شهيرًا في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.