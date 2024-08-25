ضِمن جولتها الترويجية.. "أمير الشرقية" يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024

وتناوَبَ على حمل الشعلة عددٌ من الرياضيين والرياضيات؛ حيث حمل الشعلة في إمارة المنطقة الشرقية شيرين أبو الحسن نائب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف، وعضو في لجنة تطوير المرأة والشباب بالاتحاد الآسيوي للشباب، وناشطة ورياضية مؤسسة فريق هايكنج رواسي أول فريق سعودي نسائي ٢٠١٧ لممارسة الهايكنج، وتسلقت العديد من القمم العالمية مثل: كلمنجارو والبروس وفوجي والمخيم الرئيسي في إيفرست كامل، والكثير من القمم الأوروبية، ومشاركة في العديد من السباقات الجبلية والماراثونات.