أمير نجران يتابع بالاتصال المرئي أول عملية لزراعة جهاز غسيل كلوي بذراع أحد المرضى

وأوضح مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، أن تفعيل هذه الخدمة يأتي مواكبة للتطور في مجال الطب الحديث والبرامج الرقمية، وتحقيقاً لبرامج تحسين تجربة التي تسهم في تجويد الخدمات العلاجية المقدمة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ولتخفيف أعداد الإحالات لخارج المنطقة والحد من انتقال العدوى وتقليل المضاعفات التي تحدث في طرق الغسيل التقليدي، مبيناً أن العملية أجريت لمواطن في العقد الخامس، يعاني من الفشل الكلوي.