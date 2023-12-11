"أكاديمية آبل" تطلق النسخة الثانية من برنامج Visionary لرائدات الأعمال

أطلقت أكاديمية أبل بالتعاون مع أستديو سايبر مي النسخة الثانية من برنامج Visionary، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين ودعم 46 رائدة أعمال طموحات.
برنامج Visionary انطلق في نوفمبر الماضي ويمتد على مدار ستة أشهر، ويتضمن معرفة المبادئ والمفاهيم الأساسية للأعمال وتطوير المنتجات، واستراتيجيات التسويق واختراق الأسواق الجديدة، ويختتم البرنامج بيوم العرض التوضيحي للمشاريع.
تركز كل مرحلة، على أنشطة حاسمة، بداية من كيفية بلورة الفكرة العامة للمشروع، إلى طريقة عرضها والتواصل الفعال مع المستثمرين، وهذا من شأنه تعزيز إنشاء 10 شركات ناشئة مُبدعة ومؤثرة، تتوافق مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية في 2030.
برنامج Visionary في عامه الثاني يُركز على توجيه الفرق نحو معرفة آلية هيكلة الشركات الناشئة، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، والمسؤولين التقنيين؛ لقيادة هذه المشاريع استراتيجيًا وتنفيذيًا وتوجيهها بكفاءة نحو الأفضل.
من المتوقع أن تحقق الشركات الناشئة عند الانتهاء من البرنامج عدة إنجازات، أهمها ما يلي:
- مؤسسون ملتزمون بدوام كامل بشركاتهم الناشئة.
- شركات ناشئة سعودية تقنية طموحة.
- عوائد عالية أو طلب كبير على خدماتها في السوق.
- منتجات جاهزة مع قاعدة مستخدمين كبيرة.
- إمكانات وفرص تم التحقق منها في السوق.
- نموذج عمل قوي ومستدام.
- فِرق ذات خبرة ومهارة في التواصل وتقديم العروض.
تجسد هذه المبادرة المشتركة بين أكاديمية آبل وأستديو سايبر مي التزامًا جادًا بدعم ريادة الأعمال النسائية.
هذه المبادرة صُممت بعناية بهدف إثراء مهارات ومعرفة رواد الأعمال وفرق العمل، وبتوجيه من مهنيين ذوي خبرة من مختلف المجالات؛ وهذا بدوره سيعزز ويرفع من مستوى المشهد الريادي بما يتماشى مع طموحات ورؤية المملة العربية السعودية في 2030.