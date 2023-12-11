"أكاديمية آبل" تطلق النسخة الثانية من برنامج Visionary لرائدات الأعمال

تركز كل مرحلة، على أنشطة حاسمة، بداية من كيفية بلورة الفكرة العامة للمشروع، إلى طريقة عرضها والتواصل الفعال مع المستثمرين، وهذا من شأنه تعزيز إنشاء 10 شركات ناشئة مُبدعة ومؤثرة، تتوافق مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية في 2030.