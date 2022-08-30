استجابةً لبلاغ مواطن.. 4 جهات حكومية تتحرك لردم 3 آبار مكشوفة بالجموم

من جهة أخرى دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجموم، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى المسارعة بالإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في 19 صفر 1444هـ؛ حيث يهدف مكتب الوزارة بمحافظة الجموم إلى تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الوزارة لأصحاب الآبار، وتجنب الغرامة.