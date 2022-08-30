استجابةً لبلاغ مواطن.. 4 جهات حكومية تتحرك لردم 3 آبار مكشوفة بالجموم

تحركت أربع جهات حكومية؛ استجابة لبلاغ مواطن، بعد رصده 3 آبار تهدد حياة المارة والمواشي وتقع داخل النطاق السكاني، وتولت ردمها كاملة وتحييد خطرها في محافظة الجموم.
ونجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجموم، بالتعاون مع جهات الاختصاص (الدفاع المدني، وإمارة المنطقة والبلدية).
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني: إنه تم ردم الآبار وهي (بئر يدوية بعمق 50م وقطر 12 بوصة، وبئر ارتوازية بعمق حوالى 35م، وبئر يدوية بعمق 25م وقطر 4م) وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة"، وتم اتخاذ اللازم وردم الآبار، بمشاركة جهات الاختصاص.
من جهة أخرى دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجموم، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى المسارعة بالإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في 19 صفر 1444هـ؛ حيث يهدف مكتب الوزارة بمحافظة الجموم إلى تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الوزارة لأصحاب الآبار، وتجنب الغرامة.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة، من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وأضاف "الغامدي": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو عن طريق غرفة العمليات "911" أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
يُذكر أن غرامة عدم الإفصاح عن الآبار بأنواعها تبلغ 25000 ريال.