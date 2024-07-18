"الإبراهيم" يجتمع مع رئيس البنك الدولي ويبحثان آخر التحديات الاقتصادية

وحضر الاجتماعَ نائبُ وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية المهندس إسماعيل السلوم، والمشرف العام على الإدارة العامة للأبحاث والرؤى الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور ياسر فقيه، والمشرف العام على المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد والتخطيط هتان منير بن سمان.