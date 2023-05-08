"عبدالعزيز بن سعد" يدشن أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023

وأضاف "الشمري" أن الصحة تسعى إلى أن يكون مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة حدثًا عالميًا وداعمًا أساسيًا للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية، وأن يكون معززًا لكفاءة الأداء والإنفاق، وتقليل العبء المرضي والاقتصادي، ونشاط رئيس للتعليم، والتطوير المهني ‏المستمر للرعاية الصحية للأطباء، ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة، والقادة، وواضعي ‏السياسات، والباحثين ، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة ‏من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي، بالإضافة إلى مسابقة الطهي الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة".