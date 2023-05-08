"عبدالعزيز بن سعد" يدشن أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023
أطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود بمتنزه السلام مساء أمس الاثنين، أعمال مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 في نسخته الثانية، والذي تنظمه صحة حائل بالتعاون مع أمانة المنطقة، وبمشاركة 75 متحدثًا من مختلف دول العالم، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص, يصاحبه عدد من الفعاليّات، تستمر على مدى 5 أيام.
وحضر الحفل نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير عبد العزيز بن حمد الرميح، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري، ووكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع والشؤون الهندسية الدكتور إبراهيم الطريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة في هيئة تطوير منطقة حائل خالد بن عبدالله البكر، وعددٌ من المسؤولين من داخل المنطقة وخارجها.
ودشن أمير منطقة حائل خلال حفل إطلاق المؤتمر مشروع مدينة حائل الصحية، وعددًا من المبادرات والفعالية المصاحبة للمؤتمر وهي: مبادرة السعودية الخضراء، منافسات الطهي الصحي، مبادرة حائل تمشي، مبادرة الدراجات، مبادرة الهايكنج.
بعد ذلك تجول أمير حائل على مواقع الفعاليّات في المنتزه وشملت بوثات الطهي الصحي، وبوثات الأسر المنتجة، وركن نادي حائل لذوي الإعاقة، وركن النادي الصحي الذي يُقام في الهواء الطلق، وأركان النحالين لبيع العسل الطبيعي.
وشهد أمير حائل مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صحة حائل وكلٍ من أمانة المنطقة، وهيئة تطوير المنطقة، وغرفة حائل، وجمعية الأسر المنتجة "إنتاج"، وجمعية أرشدني لمكافحة المخدرات، وجمعية نشاط للرياضة المجتمعية، وفي نهاية الحفل كرّم الأمير نائب وزير الصحة، وشركاء النجاح.
وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 75 مُتحدثًا من مختلف دول العالم، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي والتطوع الصحي، حيث سيصاحب المؤتمر فعاليّات متنوعة تُقام في منتزه السلام في موقع بيئي متميز، وتشمل مسابقة الطهي الصحي، بمشاركة الأسر المنتجة لتأهيلها إلى إنتاج وإعداد الغذاء الصحي، وتشمل عددًا من الفعالية الرياضية والتثقيفية، وفعاليّات تستهدف جميع أفراد المجتمع.
وأضاف "الشمري" أن الصحة تسعى إلى أن يكون مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة حدثًا عالميًا وداعمًا أساسيًا للتحول الصحي المبني على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية، وأن يكون معززًا لكفاءة الأداء والإنفاق، وتقليل العبء المرضي والاقتصادي، ونشاط رئيس للتعليم، والتطوير المهني المستمر للرعاية الصحية للأطباء، ومقدمي الخدمات الصحية الداعمة، والقادة، وواضعي السياسات، والباحثين ، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي، بالإضافة إلى مسابقة الطهي الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة".
يُشار إلى أن فعاليّات مؤتمر حائل لطب نمط الحياة، تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل؛ لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها؛ لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.