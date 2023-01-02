"تعليم الليث": استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عبر "مدرستي"

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، مبيناً أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.