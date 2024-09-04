4 مسارات ومشروعات مشتركة بين هيئة الترفيه و"الثقافة" لتطوير الفنون وتنمية القدرات الإبداعية

ويركز المسار الثاني على دعم وزارة الثقافة لموسم الرياض برعاية حدث الموضة الكبير في موسم الرياض “1000 موسم وموسم” الذي يُقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب في منطقة THE VENUE إحدى مناطق الموسم الجديدة، في نوفمبر المقبل. كما سترعى الوزارة مع موسم الرياض متحف كريستيان ديور، الذي سيُقام في منطقة المربع التاريخية بالرياض للمرة الأولى بعد نيويورك وباريس، حيث سيعرض للجمهور مجموعة من الأزياء الكلاسيكية والجديدة في 14 قسمًا مختلفًا لمحبي الموضة، كما يضم المعرض متجر كريستيان ديور للهدايا ومقهى ديور.