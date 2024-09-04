4 مسارات ومشروعات مشتركة بين هيئة الترفيه و"الثقافة" لتطوير الفنون وتنمية القدرات الإبداعية

كشفت هيئة الترفيه اليوم عن باقة من المشروعات التنفيذية والتخطيطية المشتركة بينها وبين وزارة الثقافة، وبدعم من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين.
جاء ذلك بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، وسيتم تنفيذها وفق أربعة مسارات رئيسة تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 ومستهدفاتها المرتبطة بتعزيز جودة الحياة وتنمية القدرات البشرية.
ويسعى المسار الأول إلى تعزيز التعاون بين هيئة الأفلام والشريك الاستراتيجي لموسم الرياض شركة صلة لدعم المنتجين العاملين في استوديوهات الحصن إحدى مناطق الموسم الجديدة، وتسهيل إجراءات التراخيص والدخول في برنامج دعم الإنتاج السينمائي الخاص بهيئة الأفلام وتدشين مكتبها في مقر الاستوديوهات.
ويركز المسار الثاني على دعم وزارة الثقافة لموسم الرياض برعاية حدث الموضة الكبير في موسم الرياض “1000 موسم وموسم” الذي يُقام بالشراكة مع المصمم العالمي إيلي صعب في منطقة THE VENUE إحدى مناطق الموسم الجديدة، في نوفمبر المقبل. كما سترعى الوزارة مع موسم الرياض متحف كريستيان ديور، الذي سيُقام في منطقة المربع التاريخية بالرياض للمرة الأولى بعد نيويورك وباريس، حيث سيعرض للجمهور مجموعة من الأزياء الكلاسيكية والجديدة في 14 قسمًا مختلفًا لمحبي الموضة، كما يضم المعرض متجر كريستيان ديور للهدايا ومقهى ديور.
أما المسار الثالث، فيسعى إلى العمل المشترك بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه لتطوير قطاع الصناعة السعودية لآلة العود الموسيقية وذلك بدعم مبادرة موسم الرياض لصناعة العود السعودي والتي تأتي ضمن جهود الجهتين لدعم الفنون الموسيقية والحِرف التقليدية في المملكة.
ويركز المسار الرابع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الموسيقى واستديو مرواس بهدف جعل الاستديو محطة عالمية في الإنتاج والتسجيل وتنمية القدرات الموسيقية الوطنية وجذب المواهب العالمية، وعلى هامش الإعلان عن هذه المشروعات، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود لجائزة القلم الذهبي التي تهدف إلى تحويل الأعمال الأدبية الأكثر تأثيرًا لأعمال سينمائية.