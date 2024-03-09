"إغاثي الملك سلمان" يقدم 150 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25,000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
من جهة أخرى، وزّع المركز أمس الأول، 200 سلة غذائية في محلية البرقيق بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 1.200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 715 سلة غذائية في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 4.396 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.
على صعيد ثانٍ، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 401 مستفيد ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يناير 2024 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشهد المشروع تقديم 1.111 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 67% ونسبة الإناث 33%، بينما شكلت نسبة النازحين 60% والمقيمين 40% من إجمالي المستفيدين حيث توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وشهد شهر يناير 2024م، ضخ 2.821.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 2.759.000 لتر من مياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 113 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 51 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9.800 فرد.