"إغاثي الملك سلمان" يقدم 150 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة شمال لبنان

وشهد شهر يناير 2024م، ضخ 2.821.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وضخ 2.759.000 لتر من مياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 113 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 51 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث يستفيد من تلك الخدمات 9.800 فرد.