للعام الرابع على التوالي.. السعودية تستضيف السبت المقبل الجولة الأولى من سلسلة "إكستريم إي"

ويؤكد استضافة السعودية العديد من البطولات المتخصصة في رياضة المحركات الكهربائية على الطموحات الكبيرة في الرياضات المستدامة، حيث ستشهد المملكة افتتاح موسم "إكستريم إي، إضافة إلى استضافتها السباق الافتتاحي لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1"، وهي أول بطولة لسباق القوارب الكهربائية السريعة والوحيدة في العالم، في الوقت نفسه، احتفلت سلسلة الفورمولا إي، التي تُعتبر رائدة في سباقات السيارات الكهربائية في الشوارع، بموسمها السادس على التوالي في الدرعية والتي تعد من أهم المواقع التراثية العالمية المدرجة ضمن قائمة "اليونسكو"، ما يؤكد جدية هذه الطموحات.