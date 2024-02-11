للعام الرابع على التوالي.. السعودية تستضيف السبت المقبل الجولة الأولى من سلسلة "إكستريم إي"

تستضيف المملكة الجولة الأولى من سلسلة "إكستريم إي" المليئة بالتشويق للعام الرابع على التوالي.
وتُقام هذه السلسلة من السباقات الكهربائية على الطرقات الوعرة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرّمة، بالقرب من مدينة جدة؛ النابضة بالحياة، السبت المقبل، وتستمر يومين، ما يؤكّد مكانة السعودية في تنظيم الفعاليات الرياضية الخضراء، حيث فرضت السعودية نفسها موطناً لرياضة المحرّكات الصديقة للبيئة.
وتعتبر سلسلة "إكستريم إي"، المعروفة بتفانيها في عرض قدرات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية على أصعب وأكثر البيئات النائية في العالم، مرادفة لمزيج من الابتكار والتنافس والوعي البيئي، حيث تُوفر المناظر الطبيعية المتنوعة في السعودية الخلفية المثالية، كما تختبر صحراء السعودية السائقين والسيارات رباعية الدفع الكهربائية الحديثة.
ويؤكد استضافة السعودية العديد من البطولات المتخصصة في رياضة المحركات الكهربائية على الطموحات الكبيرة في الرياضات المستدامة، حيث ستشهد المملكة افتتاح موسم "إكستريم إي، إضافة إلى استضافتها السباق الافتتاحي لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة "E1"، وهي أول بطولة لسباق القوارب الكهربائية السريعة والوحيدة في العالم، في الوقت نفسه، احتفلت سلسلة الفورمولا إي، التي تُعتبر رائدة في سباقات السيارات الكهربائية في الشوارع، بموسمها السادس على التوالي في الدرعية والتي تعد من أهم المواقع التراثية العالمية المدرجة ضمن قائمة "اليونسكو"، ما يؤكد جدية هذه الطموحات.
ويعتبر التزام السعودية بالرياضات المستدامة توجهاً إستراتيجياً يتماشى مع رؤية 2030، فمن خلال استضافة هذه البطولات الرائدة، تُعلن المملكة بوضوح: ريادتها في الرياضات المستدامة وقيادة هذا المسار بقوّة.
ويدعو الموسم الرابع من بطولة "إكستريم إي"، عشاق السباقات في جميع أنحاء العالم، لمشاهدة التنافس والإثارة، الذي يجمع بين أرقى فئات رياضة السيارات الصديقة للبيئة، ودعا المهتمين بمشاهدة الرحلة المثيرة في جدة، المتجهةً نحو عالم مستدام، وتنافس مثير
ويَعد هذا الموسم بتقديم إثارة لا مثيل لها، حيث سيُبرز قدرات المركبات الكهربائية، ويسهم في الأبحاث البيئية الحيوية وبرامج التراث في المناطق التي يزورها.
وتؤكد السعودية أنّ مستقبل رياضات المحركات ليس كهربائياً فقط، لكنه شيق أيضاً، وتفتح أبوابها أمام العالم أجمع، معلنة عصراً جديداً، حيث يتلاقى صوت المحركات مع رياح التغيير.