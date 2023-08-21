"إغاثي الملك سلمان" يسلّم تشاد 110 أطنان من التمور

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية حكومة المملكة لجمهورية تشاد البالغة 110 أطنان من التمور.
وقام بتسليمها، نيابةً عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، لوزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو، وذلك بحضور فريق من المركز، بمقر وزارة التنوع والتضامن الاجتماعي في العاصمة أنجمينا.
وأوضح "الشهري" أن هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب التشادي الشقيق، خصوصاً وأنها تتزامن مع موسم الأمطار والفيضانات التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن المملكة دأبت على تقديم العون الإنساني لكل من يحتاجه في العالم.
وقدّمت وزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو من جانبها شكرها وتقديرها الجزيلين للمملكة على الدعم الإنساني المتواصل المقدم لبلادها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدةً أن ذلك يجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.