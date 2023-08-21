"إغاثي الملك سلمان" يسلّم تشاد 110 أطنان من التمور

وقام بتسليمها، نيابةً عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، لوزيرة التنوع والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو، وذلك بحضور فريق من المركز، بمقر وزارة التنوع والتضامن الاجتماعي في العاصمة أنجمينا.