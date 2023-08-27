"إثراء" يحتفي بمرور 60 عامًا على تأسيس "معرض الطاقة"

وتخلل ذلك جلسة حوارية قدّمها ثلاثة متحدثين متخصصين، كشفوا خلالها عن المراحل التاريخية التي مرّ بها المعرض وبداياته التي اتسمت بغزارة العطاء ومنهجية الأفكار، في حين تم الإعلان عن مستقبل المعرض وما يوليه من أهمية للمعرفة والتعّلم؛ بما يصُب في مجالات التقنية والهندسة والعلوم.