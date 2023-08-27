"إثراء" يحتفي بمرور 60 عامًا على تأسيس "معرض الطاقة"

احتفى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، اليوم الأحد، بمرور 60 عامًا، على تأسيس معرض الطاقة "معرض الزيت سابقًا"، بحضور نخبة من القيادات التي ساهمت في نشأته.
وتخلل ذلك جلسة حوارية قدّمها ثلاثة متحدثين متخصصين، كشفوا خلالها عن المراحل التاريخية التي مرّ بها المعرض وبداياته التي اتسمت بغزارة العطاء ومنهجية الأفكار، في حين تم الإعلان عن مستقبل المعرض وما يوليه من أهمية للمعرفة والتعّلم؛ بما يصُب في مجالات التقنية والهندسة والعلوم.
واسترجعت الجلسة التي أدارها نائب الرئيس المشرف على مكتب الرئيس التنفيذي لأرامكو مدير مركز "إثراء" الأسبق فؤاد الذرمان، الإرث التاريخي والحضاري للمعرض الذي بات جزءًا من المركز.
في الوقت الذي أوضح مدير إثراء المكلف حسن كمال، أهمية العمل داخل معرض الطاقة، بوصفه منظومة معرفية تلبي شغف الأجيال وتُلهم أجيالًا أخرى.
وأكد "كمال"، الدور الذي قدّمه المعرض بعد أن حطّ رحاله بالقرب من بئر الخير، ليكون معلمًا من أهم معالم المنطقة الشرقية ووجهة للسياح والزوّار.
كما أوضح في كلمته، الدور المحوري لمعرض الطاقة الذي يقدّم 40 برنامجًا سنويًا، ترتبط جميعها بالتقنيات والوسائط المتعددة؛ لتتيح لزوّار فرصة استكشاف عالم النفط ومعرفة فهم التحديات التي يواجهها في المستقبل.
وفي طليعة المحطات التاريخية، أوضح مدير التوظيف في "أرامكو" سابقًا أول مدير لمعرض الطاقة في مقره الحالي فاروق الجناحي، التسلسل الزمني للمعرض، منوهًا إلى البرامج والزيارات المدرسية التي حظي بها ملايين الطلبة آنذاك.
وقال "الجناحي": "منذ البدايات الأولى ونحن نسعى إلى صناعة فكر شبابي بنهج تقني هندسي، وخلال جولات الطلبة كانت لدينا تحديات بالمعروضات والمجسمات داخل المعرض وكيفية ملائمتها لكل الفئات العمرية".
واستعرض نشأة "معرض الزيت المتنقل" الذي جاب مدن وقرى المملكة بحجم 400 متر مربع؛ إذ كان يصل عدد زوّاره إلى سبعة آلاف زائر أسبوعيًا.
واستكمل مدير العلاقات العامة في "أرامكو" سابقًا محمد طحلاوي، مسيرة تاريخ وتأسيس المعرض، وما رافقه من إنجازات وجهود عبر السنين، موضحًا أن ما يختزن بالذاكرة تاريخ عريق وماض مليء إلى أن بات هذا الكيان منصة للذكريات.
كما أسهب "طحلاوي" علاقته بالملوك والرؤساء خلال الزيارات الرسمية والتي استطاع من خلالها تعلّم الكثير باعتبارها تجارب ملهمة، بحسب تعبيره.
وقال: "منذ النشأة الأولى للمعرض وهناك اهتمام بالزيارات المدرسية والحث على ربط فكرة المعرض بالتعلم المعرفي، ويمكننا الإشارة هنا إلى تحديات أخرى كانت تتعلق ببناء المكان الذي يتماشى مع الطبيعة، في الوقت ذاته يقدّم مراحل صناعة وتكرير النفط وصولًا إلى المنتج النهائي".