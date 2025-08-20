الهلال الأحمر ينقذ حياة أم بجدة بعد توقف قلبها وتنفسها عقب الولادة

شهدت محافظة جدة، اليوم الأربعاء، موقفًا إنسانيًا استثنائيًا بعد أن تمكن فريق إسعافي من إنقاذ حياة أم توقّف قلبها وتنفسها بشكل مفاجئ عقب الولادة، أثناء نقلها إلى المستشفى.
ووفقًا للتفاصيل، فقد وضعت السيدة مولودها بصحة جيدة قبل وصول الفرق الإسعافية، غير أن الأم تعرضت لنزيف حاد أعقبه إعياء شديد، ما أدى إلى تدهور حالتها حتى توقف قلبها وتنفسها بالكامل. وفي تلك اللحظات الحرجة، شرع المسعفون في تنفيذ بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم تحت إشراف مباشر من طبيب عبر الاتصال الطبي، ليستمر العمل الدؤوب حتى نجحوا – بفضل الله – في إعادة النبض واستقرار حالتها.
وبقي المولود في حالة جيدة طوال الوقت، فيما شكّل التدخل الدقيق للفريق الطبي فارقًا بين الحياة والموت للأم، ليجتمع شمل الأسرة من جديد بعد لحظات عصيبة.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن هذا الموقف يُعد واحدًا من أبرز النماذج التي تعكس جاهزية كوادرها الإسعافية للتعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا، مبرزةً الدور الحيوي للتدخل السريع والتأهيل المستمر في إنقاذ الأرواح.