الهلال الأحمر ينقذ حياة أم بجدة بعد توقف قلبها وتنفسها عقب الولادة

ووفقًا للتفاصيل، فقد وضعت السيدة مولودها بصحة جيدة قبل وصول الفرق الإسعافية، غير أن الأم تعرضت لنزيف حاد أعقبه إعياء شديد، ما أدى إلى تدهور حالتها حتى توقف قلبها وتنفسها بالكامل. وفي تلك اللحظات الحرجة، شرع المسعفون في تنفيذ بروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم تحت إشراف مباشر من طبيب عبر الاتصال الطبي، ليستمر العمل الدؤوب حتى نجحوا – بفضل الله – في إعادة النبض واستقرار حالتها.