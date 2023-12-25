محليات

"دوريات المجاهدين" بالقصيم تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي للبيع

الإدارة دعت للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية
"دوريات المجاهدين" بالقصيم تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي للبيع

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

دوريات المجاهدين
حطب محلي

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