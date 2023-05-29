الغرفة التجارية الصناعية بأبها.. ملتقى التوظيف يطرح 250 وظيفة في 20 شركة

وأشار الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران إلى أن الملتقى هدف إلى التعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية، مشيراً إلى أنه امتداد لحرص غرفة أبها وشركائها من الشركات الوطنية على توظيف الكوادر الوطنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاعين الخاص والعام.