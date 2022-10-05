محافظ العارضة يرعى حفل تخريج 20 متدربًا بشركة صلب تهامة بالشراكة مع "بر العارضة"

رعى محافظ العارضة إبراهيم الألمعي ، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لـ 20 متدرباً بشركة صلب تهامة وبالشراكة مع جمعية البر الخيرية بالعارضة والذي يستهدف أبناء المستفيدين من الجمعية، وأوضح عبدالله العبدلي رئيس مجلس جمعية بر العارضة أن هذه المبادرة ضمن عدة المبادرة ضمن الشراكة المجتمعية بين بر العارضة وشركة صلب تهامة .
وأردف قائلاً في كلمته بهذه المناسبة أننا نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج المنتهي بالتوظيف بشركة صلب تهامة ، والذي ضم (20) متدرباً استمروا في التدريب لمدة ثلاثة أشهر بمعهد تشكيل المستقبل. وأشار إلى أنه في ظل ما تواجهه الأسر من حاجة ماسة فقد سعت الجمعية بجلب الشراكة مع شركة صلب تهامة .
ولفت العبدلي، إلى أن "بر العارضة" تسعى دائماً إلى الاستثمار في العنصر البشري وصقل مهاراته وإكسابه خبراتٍ جديدةً، مؤكدا في هذا الصدد أن الجمعية لن تتوقف أبداً في هذا النهج الذي يعد إحدى المهام التي تسعى دوماً للقيام به لإيمانها أن مخرجات مثل هذه المبادرات تصبُّ في خدمة بلادنا الغالية.
كما تحدث المهندس/ فايز الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة صلب تهامة على اهتمام الشركة بالشراكات الاجتماعية وتوطين الصناعات بشركة صلب تهامة والعمل على الرؤية المستقبلية للشركة ببتحقيق نسب توطين عاليه تماشيا مع رؤية 2030.
وفي ختام الحفل سلم محافظ العارضة الشهادات للخريجين من برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بشركة صلب تهامة، وبحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية وشركاء النجاح لهذه المبادرة من القطاعات الحكومية والخاصة.