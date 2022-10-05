محافظ العارضة يرعى حفل تخريج 20 متدربًا بشركة صلب تهامة بالشراكة مع "بر العارضة"

ولفت العبدلي، إلى أن "بر العارضة" تسعى دائماً إلى الاستثمار في العنصر البشري وصقل مهاراته وإكسابه خبراتٍ جديدةً، مؤكدا في هذا الصدد أن الجمعية لن تتوقف أبداً في هذا النهج الذي يعد إحدى المهام التي تسعى دوماً للقيام به لإيمانها أن مخرجات مثل هذه المبادرات تصبُّ في خدمة بلادنا الغالية.