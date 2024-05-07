أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 68 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود

وأضاف: نشرفُ الليلةَ بكم لتخريج 20543 طالباً وطالبةً منهم 16975 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، 449 طالباً وطالبةً في مرحلة الماجستير، و231 طالباً وطالبة في مرحلة الدكتوراه، و836 طالباً في مرحلة الدبلوم، وخمسة طلاب في مرحلة الدبلوم العالي، بالإضافة إلى 2047 من طلاب الانتساب.