جهود ميدانية مكثفة لـ"أمن الحج والعمرة" بالمسجد الحرام لتنظيم الحشود وحماية المصلين

كما أظهرت المقاطع الميدانية دور رجال القوة الخاصة في تعزيز مستويات الأمن والسلامة عبر مراقبة الحركة، ومتابعة الحالات الطارئة، والتعامل الفوري مع أي ازدحام، ما انعكس على انضباط المشهد العام وسلاسة أداء المصلين لصلاتهم في أجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.