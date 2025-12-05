جهود ميدانية مكثفة لـ"أمن الحج والعمرة" بالمسجد الحرام لتنظيم الحشود وحماية المصلين

شهد المسجد الحرام اليوم الجمعة انتشاراً أمنياً واسعاً وتواجداً مكثفاً لرجال القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنظيم الحشود والحفاظ على سلامة المصلين أثناء توافدهم لأداء صلاة الجمعة.
وبث الحساب الرسمي للأمن العام عبر منصة X مشاهد تُظهر انتشار الدوريات الراجلة في صحن المطاف والساحات والممرات، إضافة إلى نقاط التفويج التي أسهمت في انسيابية الحركة، ومنع التكدس، وتوجيه المصلين نحو المسارات المخصصة لضمان الدخول والخروج بكل يسر وسهولة.
كما أظهرت المقاطع الميدانية دور رجال القوة الخاصة في تعزيز مستويات الأمن والسلامة عبر مراقبة الحركة، ومتابعة الحالات الطارئة، والتعامل الفوري مع أي ازدحام، ما انعكس على انضباط المشهد العام وسلاسة أداء المصلين لصلاتهم في أجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.
وتأتي هذه الجهود في إطار المهام اليومية التي يقوم بها رجال أمن الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير بيئة آمنة تسهم في أداء شعائرهم بطمأنينة وراحة.