جهود مكثفة للدوريات الأمنية لتنظيم وتسهيل حركة المرور بسبب حالة الضباب الكثيف بالباحة

شهدت منطقة الباحة في الفترة الأخيرة، انتشارًا كثيفًا للضباب؛ مما تسبب في انخفاض الرؤية بشكل كبير على الطرقات الرئيسية والفرعية.
وقامت دوريات الأمن في المنطقة بتكثيف جهودها للمساهمة في تنظيم وتسهيل حركة المرور، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وتم نشر عدد كبير من رجال الأمن في النقاط الحيوية وعلى امتداد الطرق التي تشهد ازدحامًا مروريًّا، بالإضافة إلى تواجدهم في المناطق التي يكون فيها الضباب أشد كثافة.
وتعمل دوريات الأمن على توجيه السائقين وتنبيههم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة المرورية لتجنب الحوادث.
وتم تفعيل التنسيق مع الجهات المعنية مثل الدفاع المدني وإدارة المرور؛ لتقديم الدعم اللازم في حال وقوع أي طارئ. وتعمل الفِرَق الأمنية على التأكد من توافر الإنارة اللازمة على الطرقات، بالإضافة إلى مراقبة الحالة المرورية بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات السريعة عند الحاجة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الجهات الأمنية على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الضرورية في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
وبث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر سناب شات مقاطع وصورًا لرجال دوريات الأمن بمنطقة الباحة، أثناء مباشرة مهامهم الميدانية.