جهود مكثفة للدوريات الأمنية لتنظيم وتسهيل حركة المرور بسبب حالة الضباب الكثيف بالباحة

وتم نشر عدد كبير من رجال الأمن في النقاط الحيوية وعلى امتداد الطرق التي تشهد ازدحامًا مروريًّا، بالإضافة إلى تواجدهم في المناطق التي يكون فيها الضباب أشد كثافة.