ولي العهد يبحث التصعيد العسكري على غزة مع رئيس وزراء اليابان

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا. وقد أكد سمو ولي العهد أن السعودية تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة، واعتداءً وحشيًّا، مؤكدًا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.