تحقيقاً للأمن الغذائي.. "بيئة الباحة" تطرح 4 مواقع للاستثمار الزراعي

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني؛ أن الفرص الاستثمارية تضمّنت إنشاء مدينة زراعية لأشجار اللوز والأشجار المثمرة بمنطقة الباحة محافظة بني كبير على مساحة 596084 متراً مربعاً لمدة 15 سنة، وإنشاء مشتل الزهور في الباحة بمحافظة قلوة على مساحة 34799 متراً مربعاً لمدة 25 سنة، إضافة إلى إنشاء مشتل فاكهة في الباحة بمحافظة قلوة على مساحة 33372 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة، واستثمار موقع لعيادة بيطرية متكاملة بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة على مساحة 36447 متراً مربعاً لمدة 25 سنة.