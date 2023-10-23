تحقيقاً للأمن الغذائي.. "بيئة الباحة" تطرح 4 مواقع للاستثمار الزراعي

طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، أربعة مواقع للاستثمار الزراعي بالمنطقة، وذلك للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني؛ أن الفرص الاستثمارية تضمّنت إنشاء مدينة زراعية لأشجار اللوز والأشجار المثمرة بمنطقة الباحة محافظة بني كبير على مساحة 596084 متراً مربعاً لمدة 15 سنة، وإنشاء مشتل الزهور في الباحة بمحافظة قلوة على مساحة 34799 متراً مربعاً لمدة 25 سنة، إضافة إلى إنشاء مشتل فاكهة في الباحة بمحافظة قلوة على مساحة 33372 متراً مربعاً ولمدة 25 سنة، واستثمار موقع لعيادة بيطرية متكاملة بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة على مساحة 36447 متراً مربعاً لمدة 25 سنة.
ودعا المهندس "الزهراني"؛ الراغبين في شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بهذه الفرص، التقدُّم عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).