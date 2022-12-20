بتقنية المنظار.. "عملية الساعتين" تستأصل ورمًا رئويًّا لمريض بمكة

وأشار الفريق إلى أن مثل هذه العمليات تتم سابقًا في استئصال أورام الرئة بالعمليات التقليدية عن طريق الفتح الجراحي للصدر، والذي يستغرق وقتًا أطول أثناء العملية، ويستوجب تنويم المريض في المستشفى بعد العملية لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام للتحكم في الآلام بعد العملية، وقد يصاحبها مضاعفات جانبية (منها النفسية أو الطبية) على المريض، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية على المنشأة الصحية؛ مما يجعل التقنية الحديثة بالمنظار الجراحي ذي الفتحة الواحدة، ميزة تتيح خدمة عدد أكبر من المرضى، وتحسن تجربة المريض، وترفع كفاءة التشغيل مع تقليل الهدر على المنشأة الصحية في نفس الوقت.