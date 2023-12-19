توقف نبضه 18 دقيقة.. كيف أنقذ مستشفى ينبع طفلًا ابتلع جسمًا غريبًا أغلق مجرى التنفس؟

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي إن العناية الإلهية والتدخل الطبي السريع أنقذا طفلاً لم يتجاوز سبع سنوات من الموت بعد ابتلاعه جسماً غريباً مما تسبب له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف القلب، حيث وصل إلى طوارئ مستشفى ينبع العام وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي وتم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات في محاولات لاستعادة النبض والتنفس وإخراج الجسم الغريب، وتمت إعادة النبض والتنفس للطفل ونقله إلى قسم العناية المركزة للأطفال.