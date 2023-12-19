توقف نبضه 18 دقيقة.. كيف أنقذ مستشفى ينبع طفلًا ابتلع جسمًا غريبًا أغلق مجرى التنفس؟

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام، قام بابتلاع جسم غريب أغلق مجرى التنفس، وتسبب في دخول الطفل في حالة اختناق وتوقّف التنفس والنبض لأكثر من 18 دقيقة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي إن العناية الإلهية والتدخل الطبي السريع أنقذا طفلاً لم يتجاوز سبع سنوات من الموت بعد ابتلاعه جسماً غريباً مما تسبب له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف القلب، حيث وصل إلى طوارئ مستشفى ينبع العام وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي وتم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات في محاولات لاستعادة النبض والتنفس وإخراج الجسم الغريب، وتمت إعادة النبض والتنفس للطفل ونقله إلى قسم العناية المركزة للأطفال.
وأكد التجمع أنه بعد استقرار حالة الطفل تم عمل الفحوصات السريرية الإشعاعية اللازمة للتأكد من استقرار حالة المخ والوظائف الحيوية وعمل منظار للقصبة الهوائية للتأكد من خلو المجرى التنفسي من أي عوالق وقدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي وتحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.
يذكر أن طوارئ مستشفى ينبع استقبل 28183 مراجعاً خلال الربع الثالث 2023 م، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 21253 مراجعاً، كما أجريت 932 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها .