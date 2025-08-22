الندوة العالمية: ولي العهد يجسّد القدوة في العمل الإنساني بتبرعه بالدم

جاء ذلك عقب تبرع سموه بالدم ضمن الحملة الوطنية السنوية، تعبيرًا عن حرصه على دعم القطاع الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التبرع الطوعي بالدم إلى 100% من إجمالي المتبرعين، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بنوك الدم بالمملكة.