الندوة العالمية: ولي العهد يجسّد القدوة في العمل الإنساني بتبرعه بالدم

أكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قدّم نموذجًا ملهمًا في العمل الإنساني من خلال مبادراته المتواصلة ومواقفه النبيلة.
جاء ذلك عقب تبرع سموه بالدم ضمن الحملة الوطنية السنوية، تعبيرًا عن حرصه على دعم القطاع الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التبرع الطوعي بالدم إلى 100% من إجمالي المتبرعين، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بنوك الدم بالمملكة.
وأوضحت الندوة أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في تشجيع المواطنين والمقيمين على التبرع، اقتداءً بسمو ولي العهد، بما يعزّز من جودة الحياة الصحية ويسهم في إنقاذ الأرواح.