"تقويم التعليم والتدريب" تعلن حصول أربع كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"- حصول أربع كليات على الاعتماد المؤسسي الكامل، وهي: الكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية للبنات بالباحة، والكلية التقنية للبنين بالقويعية، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل؛ وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2023م إلى شهر ديسمبر 2025م، كما حصلت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وأكاديمية الحوار الوطني بالرياض على الاعتماد المؤسسي "المشروط" اعتبارًا من شهر يناير 2023م إلى شهر ديسمبر 2023م.