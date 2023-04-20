"سبق" ترصد.. 20 شاهدًا تمكّنوا من رؤية "الهلال" في حوطة سدير وشقراء وتمير

وقال، في بيان أصدره المركز: ستتحرّى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال "عيد الفطر 1444هـ" يوم الخميس 20 أبريل 2023م، ورؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجرّدة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، كذلك رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب أفريقيا ابتداء من ليبيا، إلا أن الرؤية تبقى صعبة جدًّا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، واجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يتوقّع أن يُرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي ما لم تتوفّر الظروف سالفة الذكر، وبالتالي الأصل باعتماد رؤية الهلال شرطًا لبدء الشهر أن يكون عيد الفطر يوم السبت 22 أبريل.