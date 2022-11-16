ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس إندونيسيا إثر مشاركته في قمة العشرين

كما أود أن أهنئ فخامتكم على نجاح جمهورية إندونيسيا الشقيقة في استضافة هذه القمة، وعلى النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاسة فخامتكم لأعمالها؛ مؤكدًا على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.