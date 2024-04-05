وزير العمل اليمني يُثمِّن قرار مجلس الوزراء السعودي تحمُّل رسوم تصحيح أوضاع النازحين

وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 2 إبريل الجاري، وافق على أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح.