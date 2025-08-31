المرور يحذّر من الاقتراب من مواقع الحوادث حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الاقتراب من مواقع الحوادث المرورية، مؤكدة أن ذلك السلوك يعيق وصول فرق الطوارئ ويؤخر عمليات الإنقاذ، مما قد يؤدي إلى مضاعفة الإصابات وفقدان مزيد من الأرواح.
وأوضح "المرور السعودي" أن التجمهر حول مواقع الحوادث لا يقتصر ضرره على تعطيل حركة المرور فحسب، بل يعرض المتجمهرين أنفسهم لمخاطر مباشرة، كما يزيد من احتمالية وقوع حوادث إضافية نتيجة الازدحام المفاجئ وعدم انسيابية الحركة.
وأشار المرور إلى أن إفساح المجال أمام فرق الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى موقع الحادث بسرعة يتيح التعامل الفوري مع المصابين وإنقاذ حياتهم، مؤكداً أن التعاون والالتزام بالتعليمات المرورية يعد مسؤولية مشتركة لحماية الجميع.
ويأتي هذا التنبيه ضمن سلسلة حملات توعوية ينفذها المرور تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من السلوكيات التي تفاقم الأخطار في الطرقات.