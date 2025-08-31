المرور يحذّر من الاقتراب من مواقع الحوادث حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الاقتراب من مواقع الحوادث المرورية، مؤكدة أن ذلك السلوك يعيق وصول فرق الطوارئ ويؤخر عمليات الإنقاذ، مما قد يؤدي إلى مضاعفة الإصابات وفقدان مزيد من الأرواح.