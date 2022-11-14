تحت رعاية الملك سلمان.. انطلاق فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة

ومن جانب آخر، نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بنجاح دورات المنتدى التسع الماضية، متمنيًا أن تضيف النسخة العاشرة المزيد من هذا النجاح وعبّر عن شكره لقيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل للمنتدى وقدم شكرًا لراعي الحفل.