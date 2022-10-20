مع صراخ زملائه "مات".. تفاصيل إنقاذ مساعدة إدارية بتبوك حياة طالب وتكريمها

وأضافت: "قمت على الفور بعمل الإسعافات الأولية وأثناء الإسعافات سمعت صراخ زملائه: "مات مات"، هذه الكلمات جعلتني أتذكر موقفًا مشابهًا حصل لأحد أبنائي؛ حيث استحضرت هذا الموقف، وخوفي على ابني وتذكرت في ذات الوقت أسرة الطالب، وأنها تمر بنفس الموقف، وأعانني الله بفضله وتمكنت من فتح مجرى التنفس، وعاد للطفل الذي كان كأنه في غيبوبة نتيجة نقص الأكسجين.