مع صراخ زملائه "مات".. تفاصيل إنقاذ مساعدة إدارية بتبوك حياة طالب وتكريمها

أنقذت مساعدة إدارية في تبوك، طالبًا في المرحلة الابتدائية من اختناق بعد أن ابتلع قطعة معدنية من فئة الريالين تسببت في سد مجرى التنفس؛ وذلك أثناء الفسحة المدرسية.
وذكرت المساعدة الإدارية غادة البلوي في الابتدائية الخامسة والعشرين لـ"سبق"، قصة إنقاذها للطالب وقالت: "عادة أبادر بالإشراف على الطلاب أثناء الفسحة، وأقوم بتقديم بعض المسابقات والأنشطة، وأثناء ذلك تفاجأت بالطفل وهو يركض نحوي ولاحظت أنه في حالة اختناق".
وأضافت: "قمت على الفور بعمل الإسعافات الأولية وأثناء الإسعافات سمعت صراخ زملائه: "مات مات"، هذه الكلمات جعلتني أتذكر موقفًا مشابهًا حصل لأحد أبنائي؛ حيث استحضرت هذا الموقف، وخوفي على ابني وتذكرت في ذات الوقت أسرة الطالب، وأنها تمر بنفس الموقف، وأعانني الله بفضله وتمكنت من فتح مجرى التنفس، وعاد للطفل الذي كان كأنه في غيبوبة نتيجة نقص الأكسجين.
من جهته، ثمّن مدير عام تعليم تبوك الموقف النبيل الذي جسّدته المساعد الإداري غادة البلوي من الابتدائية الخامسة والعشرين؛ عندما ساهمت من خلال الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة طالب أثناء اليوم الدراسي؛ بعد ابتلاعه قطعة معدنية؛ مؤكدًا أن الإدارة تفخر وتعتز بمثل هذه النماذج المشرفة في مدارسنا.