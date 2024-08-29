صدور عدد من الأوامر الملكية .. إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع وإحالته للتقاعد

صدر، اليوم، عدد من الأوامر الملكية؛ تضمنت إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة وإحالته للتقاعد.
- إعفاء الفريق فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه.
- تعيين الفريق فهد الغفيلي نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.
- إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه.
- تعيين الفريق فهد المطير مستشارًا بمكتب وزير الدفاع.
- ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية.
- ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البرية.
- ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.
- إعفاء سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء.
- تعيين مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.
- تعيين سمير الطبيب مستشارًا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.