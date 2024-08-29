محليات

صدور عدد من الأوامر الملكية .. إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع وإحالته للتقاعد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تم النشر في

صدر، اليوم، عدد من الأوامر الملكية؛ تضمنت إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة وإحالته للتقاعد.

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم:

- إعفاء الفريق فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه.

- تعيين الفريق فهد الغفيلي نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.

- إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه.

- تعيين الفريق فهد المطير مستشارًا بمكتب وزير الدفاع.

- ترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية.

- ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البرية.

- ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

- إعفاء سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء.

- تعيين مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

- تعيين سمير الطبيب مستشارًا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي
مطلق الأزيمع

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org