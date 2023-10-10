"آركو" تُطلق نداء إنسانيًّا لتقديم أكثر من 11 مليون دولار لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة

أطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نداء إنسانيًّا عاجلاً لرؤساء وأمناء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية؛ لتقديم دعم عاجل للهلال الأحمر الفلسطيني بقيمة 11.672.202 دولار أمريكي؛ لمساعدة المنكوبين من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتفصيلاً، بيّنت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، تنشره "سبق"، أنه استشعارًا منها بمعاناة الشعب الفلسطيني، ونظرًا للحاجة الماسة لتقديم دعم عاجل، يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة، وإدراكًا من "آركو" بالشعور الإنساني النبيل لرؤساء وأمناء الهيئات والجمعيات الوطنية؛ فإنها تدعوهم للمسارعة بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمنكوبين؛ للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.