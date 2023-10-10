"آركو" تُطلق نداء إنسانيًّا لتقديم أكثر من 11 مليون دولار لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة

وتفصيلاً، بيّنت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها، تنشره "سبق"، أنه استشعارًا منها بمعاناة الشعب الفلسطيني، ونظرًا للحاجة الماسة لتقديم دعم عاجل، يحقق أعلى استجابة إنسانية ممكنة، وإدراكًا من "آركو" بالشعور الإنساني النبيل لرؤساء وأمناء الهيئات والجمعيات الوطنية؛ فإنها تدعوهم للمسارعة بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمنكوبين؛ للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.