قيادات الصحة الدولية في مؤتمر وزاري بجدة: 5 ملايين ضحية سنوياً للقصور في مقاومة مضادات الميكروبات

وأشار المشاركون إلى" أن الدول مرتفعة الدخل استطاعت الحصول على اللقاحات خلال أزمة كورونا بكل يُسر وسهولة، بينما الدول منخفضة الدخل عانت كثيراً"، مشيرين إلى أن النزاعات التي تحدث في بعض الدول، أدت إلى هشاشة النُظم الصحية وعدم مقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات؛ ومن ضمنها الميكروبات المختلفة، كما اسهمت تلك النزاعات في ضعف القطاعات الأخرى المساندة للقطاع الصحي مثل قطاع المياه المسؤول عن توفير مياه الشرب النظيفة، وطرق التعامل مع المخلفات البشرية لضمان عدم انتقال الأوبئة بين الأفراد.