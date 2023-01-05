"الحياة الفطرية": الوعي المجتمعي ضرورة لا غنى عنها لمواجهة تزايد قرود البابون

وتابع: الكائن الفطري جماله أن تراه من بعيد وليس أن تقترب منه أو أن تطعمه أو أن تغير سلوكه الذي جبله الله عليه ويجب عليك ألا تتواصل معه، لأن هذا التواصل المباشر معه يخلف مشاكل، أولها نقل الأمراض التي قد يصعب علاجها.