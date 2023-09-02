مطار الملك خالد الدولي يخدم أكثر من 3 ملايين مسافر خلال شهر أغسطس

وقد شهد شهر أغسطس على صعيد تعداد المسافرين اليومي خدمة أكثر من 100 ألف مسافر يوميّاً خلال 17 يوماً تشغيلياً من أيام الشهر، وتعد حالات التكرار تلك الأعلى من نوعها خلال شهرٍ واحد، كما تجاوز إجمالي الرحلات خلال الشهر 21 ألف رحلة مقارنة بـ 18 ألف رحلة في العام 2019، وارتفع متوسط أعداد المسافرين اليومي بنسبة 18% ليتجاوز 99.700 مسافر مقارنةً بـ 84.200 للعام 2019.