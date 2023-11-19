مطالبًا الجميع بالتصدق.. "الجميلي": مهما كان الإنسان غنيًا أو فقيرًا فهناك من هو أفقر

وفي مقاله "هناك الأفقر منك.. فتصدَّق" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: "نظرتُ البارحة، فإذا الغرفةُ دافئة، والنَّار موقدة، وأنا على أريكة مريحة، أفكِّر في موضوع أكتبُ فيه، والمصباحُ إلى جانبي، والهاتفُ قريب منِّي، والأولاد يكتبون، وأمُّهم تعالج صوفًا تُحيكه، وقد أكلنا وشربنا، والراديو يهمسُ بصوت خافت، وكلُّ شيء هادئ، وليس هناك ما أشكو منه، أو أطلب زيادة فيه.. فقلتُ: (الحمدُ لله)، أخرجتُها من قرارة قلبي، ثمَّ فكَّرتُ، فرأيتُ أنَّ «الحمد» ليس كلمة تُقال باللسان، ولو ردَّدتُها ألف مرَّة، ولكن «الحمد» على النعم، أنْ تفيضَ منها على المُحتاج إليها، فحمدُ الغني أنْ يُعطي الفقراء، وحمدُ القوي أنْ يساعد الضعفاء، وحمدُ الصحيح أنْ يعاون المرضى... إلخ".