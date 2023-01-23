مواطنو المحافظة لـ"سبق": مطار القنفذة بدأ حلمًا وكاد يتحقق.. وانتهى صعب المنال

من جانبه، لفت الإعلامي أحمد الخيري إلى أن إنشاء مطار القنفذة وتشغيله سيعودان بالنفع الاقتصادي الكبير على المحافظة ومراكزها التابعة لها، إلى جانب أن المطار سيفتح أبوابًا مختلفة لكثير من المشاريع والاستثمارات التي ستدفع بعجلة التنمية محليًّا وإقليميًّا بالمحافظة، إضافة إلى أن إنشاء وتشغيل المطار سيسهلان للأهالي كثيرًا من تنقلاتهم، وإنجاز مهامهم العملية، وزياراتهم الأسرية، ومراجعاتهم الطبية في أوقات يسيرة، ودون عناء أو مشقة.. وسيدعم السياحة، خاصة أن محافظة القنفذة تتميز بمواقع سياحية مناسبة كثيرة، تستهوي الكثيرين من المتنزهين، سواء في فصل الشتاء من خلال المخيمات، أو في فصل الصيف من خلال شواطئها.