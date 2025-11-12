ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية

ويسعى ديوان المظالم بهذه المبادرة، التي تمتد من 9 حتى 16 نوفمبر الجاري، إلى تعزيز الشمولية الرقمية للخدمات القضائية؛ بهدف تحسين تجربة الفئات ذات الظروف الخاصة والإعاقة وكبار السن في استخدام الخدمات القضائية الرقمية والاستفادة منها باستقلالية عالية.