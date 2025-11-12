ديوان المظالم يدعو للمشاركة بالأفكار الإبداعية لتعزيز الشمولية الرقمية في الخدمات القضائية

دعا ديوان المظالم المهتمين وأصحاب الاختصاص والأفراد وجميع فئات المجتمع إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مبادرته للأفكار الإبداعية؛ لتعزيز وتمكين الشمولية الرقمية للخدمات القضائية، وذلك عبر منصة "تفاعل" بالمنصة الوطنية الرقمية.
ويسعى ديوان المظالم بهذه المبادرة، التي تمتد من 9 حتى 16 نوفمبر الجاري، إلى تعزيز الشمولية الرقمية للخدمات القضائية؛ بهدف تحسين تجربة الفئات ذات الظروف الخاصة والإعاقة وكبار السن في استخدام الخدمات القضائية الرقمية والاستفادة منها باستقلالية عالية.
وأكد ديوان المظالم بأن المبادرة تهدف لمعرفة المرئيات والأفكار والملاحظات حيال تطوير إمكاناته وخدماته الرقمية والإجرائية بما يتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع كافة، وبالشكل الذي ييسر لهم الاستفادة منها، على الرابط التالي: https://eparticipation.my.gov.sa.