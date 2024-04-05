بأجواء يسودها الأمن والأمان.. جموع المصلين يؤدون صلاتَيْ العشاء والتراويح بالمسجد الحرام تحريًا لليلة القدر

وقد هيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الطوابق الـ3 لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم، وتكثيف أعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوفير عربات (القولف) منها (5000) عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري، والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، إضافة إلى توفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، وتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التطهير بالمسجد الحرام.