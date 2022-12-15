مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يقدم برامج متعددة للفحوصات الطبية

من مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، وأن الصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان.. وعلى الرغم من أن الصحة جيدة ولا توجد شكوى أو علة؛ فإن ذلك لا يعني خلوّ الإنسان من الأمراض؛ لذا فإن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، لا ينتظر حدوث المرض ليفاجئ المراجعين ويبدأ بعدها خطوات العلاج؛ لذا يقوم المستشفى بتقديم برنامج متكامل لاكتشاف تلك الأمراض قبل أن تظهر أعراضها، ومن هنا ظهرت أهمية تقديم برنامج الفحص الطبي الشامل، الذي يتم إجراؤه بشكل دوري للاطمئنان على الصحة العامة.
وقال الدكتور بشار بكر رئيس قسم الفحص الطبي الشامل (CMC) وطبيب الأمراض الباطنية بالمستشفى: هذه البرامج تمكّن في الوقت الحالي -مع تطور التقنيات التكنولوجية وتوفر الأجهزة الحديثة- من تفادي الإصابة بمرض السكري بنسبة 80% من الحالات في حال اكتشف المرض مبكرًا، كما تمكّن أيضًا هذه الفحوصات من علاج أكثر من 95% من حالات السرطان الثدي، إذا تم اكتشافها في مراحلها المبكرة، كما يمكن أن يُجنّب الكشف المبكر ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى السكتة الدماغية فيما يصل إلى 80% من الحالات.
وأوضح أن المستشفى يولي هذا الاختصاص أهمية قصوى؛ إذ أعد برنامجًا متكاملًا من الفحوص الطبية الوقائية الأساسية التي توصي بها الجمعية الأمريكية للأطباء، بهدف المساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. مشيرًا إلى أن الفحوص الطبية تشتمل على ثلاثة برامج هي: الفحص الطبي الشامل والذي يتضمن فحص وظائف الكلى، والكبد، والسكر، والكوليسترول، وصورة الدم الشاملة، والتهاب الكبد الفيروسي، وتخطيط القلب الكهربائي، والكشف عن سرطان الثدي، وهرمون البروستات لدى الرجال، وأخذ مسحة من عنق الرحم للنساء، بالإضافة إلى كشف يختص بالأسنان، والعيون، والسمع.
كما يقدم المستشفى الفحص الوقائي؛ وذلك لمن يرغب في الاطمئنان على وضعه الصحي، ويشمل -بجانب التاريخ الطبي والفحص السريري- مجموعةً من التحاليل المخبرية، مثل صورة الدم، وفحص نسبة الكوليسترول والدهون، والسكر، والبول، وكذلك فحص ضغط العين، وقياس السمع، والأسنان، والتنفس، وإجراء أشعة على الصدر.
وأيضًا يوفر المستشفى الفحص التنفيذي الذي يشمل تصوير القلب بالأشعة الصوتية، وتنظير القولون عن طريق الأشعة المقطعية (C.T Scan)، بالإضافة إلى الفحوصات المذكورة في البرنامجين السابقين.. وتساعد هذه الخطوات على تقييم حالة المراجع الصحية، ومن ثم تحديد المخاطر المستقبلية المحتملة وتقديم العلاج المناسب في المراحل المبكرة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حقق العديد من الإنجازات، وحصد الكثير من الشهادات العالمية والمحلية، ومن أبرزها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في الجراحة العامة والمناظير، وكذلك اعتماد CBAHI، واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.