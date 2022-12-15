مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يقدم برامج متعددة للفحوصات الطبية

وأوضح أن المستشفى يولي هذا الاختصاص أهمية قصوى؛ إذ أعد برنامجًا متكاملًا من الفحوص الطبية الوقائية الأساسية التي توصي بها الجمعية الأمريكية للأطباء، بهدف المساعدة على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. مشيرًا إلى أن الفحوص الطبية تشتمل على ثلاثة برامج هي: الفحص الطبي الشامل والذي يتضمن فحص وظائف الكلى، والكبد، والسكر، والكوليسترول، وصورة الدم الشاملة، والتهاب الكبد الفيروسي، وتخطيط القلب الكهربائي، والكشف عن سرطان الثدي، وهرمون البروستات لدى الرجال، وأخذ مسحة من عنق الرحم للنساء، بالإضافة إلى كشف يختص بالأسنان، والعيون، والسمع.