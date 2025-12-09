"فزعة الشمال" تسحب مركبة عالقة بشمال حائل بعد أمطار غزيرة
في تحرك ميداني لافت، نجح أعضاء جمعية "فزعة الشمال" للبحث والإنقاذ بمنطقة حائل، في إخراج مركبة من نوع "جيب شاص" علقت في إحدى نقرات نفود الجفر شمال حائل، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة مساء أمس على الموقع.
وشارك في عملية الإنقاذ كلٌّ من عياد خليفة الغيثي، وسليمان ظاهر الشمروخي، وسالم كاتب الصلعاء، حيث تمكّنوا من الوصول للموقع وسحب المركبة العالقة وسط تجمعات المياه.
وكان قائد المركبة قد اضطر لتركها في الموقع بعد أن سقط فيها ليلاً دون أن يدرك أنها تقع ضمن تجمع مائي، حفاظًا على سلامته من خطر الغرق.
وأثناء وجود أعضاء الجمعية في الموقع، تعرف أحدهم على المركبة وأبلغ مالكها فورًا، مؤكدًا أن عملية سحبها جارية من قِبل الفريق الميداني.
وتواصل الجمعية، بإشراف مباشر من رئيسها حامد الوهبي، تمركزها قرب مواقع السيول والطرق الفرعية التي يرتادها المتنزهون، تحسبًا لأي طارئ، في إطار استعدادها الدائم للاستجابة السريعة للبلاغات.